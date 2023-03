Weken na geboorte dode pups bevalt Chihuahua Fay tóch nog van gezond hondje

Het verdriet was groot bij Melvin en Sander uit Gassel, toen eerder deze maand hun chihuahua Fay beviel van twee dode puppy's. Maar dinsdag kreeg het drama tóch een positief staartje. Twee weken later beviel Fay namelijk alsnog van een kerngezond kleintje. "Ik wist niet wat ik zag."

Stapelgek zijn Melvin en Sander op hun hondjes Boomer en Fay. Extra leuk dus toen laatst bleek dat de twee een nestje zouden krijgen. Maar twee weken terug sloeg het noodlot toe, vertelt Melvin. "Fay begon plots te rillen. En in no time waren er twee pups geboren. De ene ademde eerst nog even, de ander was meteen dood." Niet verrassend, want het arme dier was eigenlijk pas deze week uitgerekend. "Ze werden gewoon veel te vroeg geboren. Ze waren zelfs nog doorzichtig. Er was geen redden aan." Die pijnlijke conclusie trok ook de dierenarts. "Die heeft Fay nog nagekeken en gaf aan dat ze helemaal leeg was. Er zouden geen puppy's meer komen."

"Daar lag ze... Op de bank, mét een puppy."

Dát liep even anders. "Ik was woensdag even buiten bezig", vertelt Melvin. "Normaal als ik dan weer binnenkom, staan de hondjes me op te wachten bij de deur." Maar dit keer was Fay nergens te bekennen. "Vreemd, dacht ik nog. Dus ik ben haar gaan zoeken. En daar lag ze... Op de bank, mét een puppy." Vol adrenaline besloot Melvin zo snel mogelijk naar de dierenarts te rijden. "Dat bleek achteraf gelukkig niet nodig. Maar na wat er gebeurd is, wilden we natuurlijk niet nog een pup kwijtraken."

"De dierenarts stond er ook van te kijken."