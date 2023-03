Helmonder (22) overleden na steekpartij, 19-jarige opgepakt

Een 22-jarige man uit Helmond die woensdag werd neergestoken in Rotterdam, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Een 19-jarige verdachte uit Spijkenisse is opgepakt.

De Helmonder werd neergestoken in het centrum van Rotterdam, op de Korte Lijnbaan. Dat gebeurde rond één uur 's middags. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij woensdagavond aan zijn verwondingen overleden. Waarom de man werd neergestoken, is nog niet duidelijk. Meerdere mensen zagen het gebeuren. Getuigen vertellen aan RTV Rijnmond dat vak voor de steekpartij een groep jongeren bij de McDonald's stond, sommigen van hen droegen een bivakmuts. Toen er ruzie ontstond binnen de groep, trok een van hen een mes. Een andere getuige zag hoe het slachtoffer eerst werd geslagen en daarna meerdere keren in zijn buik werd gestoken. Het slachtoffer zou de McDonald's in zijn gevlucht. De dader rende weg, maar werd kort daarna in de omgeving opgepakt.