Fietser doodgereden: automobilist zonder rijbewijs reed met 123 door rood

De man die in december in Tilburg een fietser doodreed en een vrouw zwaar verwondde wordt vervolgd voor doodslag of poging tot doodslag. De man reed volgens justitie met 123 kilometer per uur door rood op de Ringbaan-Oost, had geen geldig rijbewijs en had drugs gebruikt. De maximumsnelheid is daar 50.