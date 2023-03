Wout van Aert 'bijna doodgereden' op Brabantse wegen

Een van ’s werelds beste wielrenners, de Belg Wout van Aert, is deze week bijna verongelukt op de Brabantse wegen. Dat zegt zijn trainingsmaat Jan Bakelants in een podcast van de Belgische sportomroep Sporza. "Wout was bijna dood. Hij lag bijna onder een betonmixer. Het was echt schrijnend."

In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag, werkte topfavoriet Van Aert dinsdag nog een training af. Dat deed hij met veldrijder Daan Soete en oud-prof Jan Bakelants. 138 kilometer lang werd de rit, die deels over Belgische en Brabantse wegen zou leiden. In Oirschot dronken de mannen koffie bij COPA Koffie- en theehuis aan het Princéehof. Daarna reden ze terug naar hun thuisland, zo is te zien op de Strava-profielen van Van Aert en Bakelants. Maar die trainingsrit liep bijna verkeerd af, vertelt Bakelants in de podcast Wielerclub Wattage. "Wout moest een intervaltraining doen, maar het fietspad op die weg was niet geschikt voor snelheden van 40 tot 45 kilometer per uur."

"Wout kon niet anders dan hem de kant inrijden."

Daarom besloten Van Aert, Soete en Bakelants niet op het fietspad, maar op de weg te rijden. Dit gebeurde waarschijnlijk ergens onderweg naar Oirschot, waar de mannen tempo reden, maar waar precies is niet helemaal duidelijk. "Uit eigen ervaring weet ik dat Nederlandse chauffeurs het recht in eigen handen durven te nemen als ze zien dat een fietser niet op het fietspad rijdt", zegt Bakelants. Dat gebeurde volgens hem even later ook. "Na vijf minuten op de weg fietsen, hoorde ik plots het getoeter van een betonmixer, die langs ons kwam rijden. Als een echte wegpiraat deed de bestuurder van de betonmixer de deur dicht terwijl hij aan toeteren was." Daarmee bedoelt Bakelants dat de betonmixer hen van de weg probeerde te rijden.

"De actie van de betonmixer was echt buiten alle proporties."

Van Aert fietste op dat moment naast die andere trainingsmakker, Daan Soete. "Wout kon niet anders dan Daan de berm in rijden. Anders was hij wellicht ten hemel gevaren." Bakelants steekt in de podcast wel de hand in eigen boezem. Want voor wielrenners gelden toch echt dezelfde regels als voor ‘gewone’ fietsers. Als er een fietspad is, dan moet je daar overheen fietsen. "Maar de actie van de betonmixer was echt buiten alle proporties", vindt Bakelants. "Ik denk niet dat je dat soort acties kan ondernemen in het verkeer. Ook al vind je als betonmixer dat je meer het recht hebt op de weg dan een fietser, waarvoor er een slecht aangelegd fietspad was."