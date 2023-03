Na veel regen, komt nóg meer regen: 'Het wordt kletsnat'

We krijgen een paar kletsnatte dagen. Vrijdag en zaterdag gaat het flink regenen. En waar we nu de zon nog regelmatig zien, is het de komende dagen enkel grijs en grauw, vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Kan ik al een korte broek aan of slaan we de lente dit jaar over? Dat vragen we ons allemaal af. Maar we moeten nog even volhouden. “Er komt een lagedrukgebied onze kant op, dat vrijdag en zaterdag in onze omgeving rondtolt”, vertelt Knol. “Daar cirkelen allerlei regengebiedjes omheen met veel bewolking en dat gaat zondagochtend pas weg.”

Plaatselijk kan er tot veertig millimeter neerslag vallen en er is veel bewolking. Met de kou valt het dan wel weer mee. Door milde lucht vanuit Frankrijk en Spanje wordt het vrijdag en zaterdag tussen de 10 en 14 graden. Er staat wel een sterke wind.

Files op vrijdag

De vele regen kan vrijdag voor files zorgen. "En zaterdag is de regen vooral vervelend voor iedereen die op de sportvelden staat", zegt Knol.

Maar na regen komt dan eindelijk zonneschijn. Want vanaf zondag wordt het droog en zonnig. “Dan wordt het wel wat kouder door een schrale noorderwind. Maar na die twee regenachtige dagen zal de zon voor veel mensen een heleboel goed maken.”