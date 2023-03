Man brengt vriendin naar huis en wordt door haar ex van de weg gereden

Een 20-jarige man uit Vlijmen heeft donderdagnacht een vriendin na een avondje stappen naar huis gebracht en werd daarna door haar ex van de weg gereden. Dat gebeurde in de Westerparklaan in Breda. De 19-jarige man uit Made is aangehouden.

Volgens het slachtoffer had hij een vriendin thuis afgezet. Hij reed daarna met zijn auto op de rechter rijstrook, toen een Mercedesbusje naast hem kwam rijden. De verdachte kwam plotseling zijn kant op en botste tegen auto botste. Gebalde vuist

Daarna stapte de bestuurder van de bestelbus uit en liep met gebalde vuist op de andere man af. Die reed daarop snel weg via de berm en het fietspad. Hij meldde de aanrijding direct bij de politie. Agenten vonden de beschadigde bestelbus terug bij het huis van de verdachte. De motorkap was nog warm. Poging tot zware mishandeling

De 19-jarige man uit Made is aangehouden op verdenking van vernieling en poging tot zware mishandeling.