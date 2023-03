Man rijdt opzettelijk auto van vriend van zijn ex aan

Een 19-jarige man uit Made is donderdagnacht aangehouden, omdat hij met zijn busje bewust zou zijn ingereden op de auto van een 20-jarige man uit Vlijmen. Dit gebeurde in de Westerparklaan in Breda.

Volgens het slachtoffer had hij een vriendin thuis afgezet had toen de aanrijding plaatsvond. Hij reed daar met zijn auto op de rechter rijstrook, toen het Mercedesbusje vanaf de linker rijstrook plotseling in één keer zijn kant op kwam en tegen de linkerkant van zijn auto botste. Gebalde vuist

Het busje kwam vervolgens half in de berm en half op de weg tot stilstand. Ook het slachtoffer stopte. Hij zag de bestuurder van de bestelbus uitstappen en met gebalde vuist zijn richting op komen. Hij herkende de man als de ex van de vrouw die hij net, na een avondje uit, had thuisgebracht. Hij startte daarop snel zijn auto en reed via de berm en het fietspad weg. Hij meldde de aanrijding direct bij de politie. Agenten vonden de beschadigde bestelbus terug bij het huis van de verdachte. De motorkap was nog warm. Poging tot zware mishandeling

De 19-jarige man uit Made is aangehouden op verdenking van vernieling en poging tot zware mishandeling.