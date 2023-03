Kritiek op wedstrijd eierwerpen: 'Bizarre vorm van voedselverspilling'

Op tweede paasdag wordt in Breda voor de elfde keer het Princenhaags Kampioenschap Eierwerpen gehouden. De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Breda vindt dat het evenement verboden had moeten worden en spreekt van 'een bizarre aangelegenheid'. Als redenen noemt ze slechte leefomstandigheden van legkippen en voedselverspilling.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente geen vergunning had mogen verlenen. "Het leven van een legkip is écht geen pretje. Zo heeft een kooikip slechts anderhalf A4’tje om op te leven."

Maar ook in tijden van hoge voedselprijzen vindt de partij het eierwerpen echt niet kunnen: "Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen enorm gestegen. In plaats van dit graan te eten, voeren wij het aan kippen. Deze kippen leggen eieren en daar gaan we in Princenhage mee gooien."

Bestuurslid Ben Sprenkels van de Stichting Evenementen Princenhage vindt het jammer dat kritiek op het evenement via de politiek moet lopen. "Bel ons gewoon even, dan kunnen we erover praten. Dan kunnen we ook uitleggen dat de eieren over de datum zijn en die speciaal voor dit evenement zijn bewaard."

De Partij van de Dieren was niet bereikbaar voor een reactie.

Een eerdere editie eierwerpen in Princenhage: