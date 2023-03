'PSV heeft een heel matig seizoen en dat komt door het beleid van de club'

PSV is bezig aan een zeer matig seizoen, maar trainer Ruud van Nistelrooij wijst voor de oorzaak van die prestaties vooral naar de leiding van de club. Volgens de trainer is de situatie waar zijn ploeg zich in bevindt een logisch gevolg van de onrust binnen de club en een rommelige transferperiode. De oud-spits zegt dat hij zelf het maximale eruit haalt.

Dit seizoen zijn de prestaties van PSV nog alles behalve om naar huis te schrijven en dat komt ook bij Ruud van Nistelrooij hard aan. “Ik ben PSV’er. Dat doet zeer”, begint de trainer aan een betoog. “Maar je kan het niet los zien van wat er dit jaar allemaal gebeurt. Het is een rommelig seizoen. Dat is het gevolg van het beleid, de onrustige transferperiode, blessures, schorsingen en het hele trieste verhaal van Thijs Slegers”, somt de oud-spits op.

"Als je de beste spelers verkoopt in de winter dan wordt de kans op een kampioenschap kleiner."

En dus roept de trainer op tot realiteit in Eindhoven. “Als je de beste spelers verkoopt in de winter dan wordt de kans op een kampioenschap kleiner. De onrust binnen de club kan je ook niet onder stoelen of banken steken. De komst van Earnest Steward maakt al het verschil.” En dus volgt de logische vraag of PSV de titel verkocht heeft? “Dat zal duidelijk worden in mei. Maar we hadden het tot nu toe niet beter kunnen doen.”

