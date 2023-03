Eefje baalt van statiegeld op blikjes: ‘Dit kost mijn bedrijf de kop'

Vanaf zaterdag moeten we ook voor blikjes drinken statiegeld betalen. Goed voor het milieu, maar ondernemer Eefje Schuermans baalt ervan. Ze verkoopt goedkope frisdrankblikjes in grensdorp Baarle-Nassau en heeft vooral klanten uit België. Maar daar zit nog geen statiegeld op blikjes en dus vreest ze dat de Belgen straks wegblijven.

Eefje vraagt voor een tray van 24 blikjes nu 12 euro. Daar komt 3,60 euro aan statiegeld bij. “Dan moeten ze op en neer gaan rijden om dat geld terug te krijgen en kunnen ze het net zo goed daar in de supermarkt kopen”, zegt ze.

“Sommigen hebben al gezegd dat ze de blikjes nu best willen bewaren, maar in de zomer gaat het stinken en krijg je ongedierte. Dat gaan ze niet doen.”

De geboren Tilburgse woont al zestien jaar in België. Ze is vijf jaar geleden met haar blikjeswinkel gestart. Voor een familiefeestje had ze te veel ingekocht en toen ze de rest op Facebook probeerde te verkopen, bleek het een gat in de markt. Ze koopt blikjes in uit het buitenland, waardoor ze de prijs laag kan houden.