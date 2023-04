Dit zijn de leukste 1 aprilgrappen uit Brabant, ben jij erin getrapt?

Als je vandaag nog niet in de maling bent genomen, zullen we je er even aan herinneren: het is weer 1 april. En dus hebben veel Brabantse bedrijven de afgelopen week al alles uit de kast getrokken om hun volgers eens goed voor de gek te houden. Ben jij in een van deze grappen getrapt?

Het winkelcentrum de Helftheuvel in Den Bosch maakte zijn klanten afgelopen week wijs dat ze nieuwe huisregels in gaan voeren. Door personeelstekort in de schoonmaak moeten bezoekers voortaan op hun sloffen door het winkelcentrum lopen. Heb je zelf geen pantoffels, maar wil je toch het winkelcentrum in, dan heeft de Helftheuvel wel een oplossing. Bij de ingang hebben ze een rek met leen-pantoffels geplaatst. Daar kun je je schoenen tijdelijk ruilen voor pantoffels om de winkel mee te betreden. Ook zou er iemand aanwezig zijn die op je schoenen past terwijl jij shopt.

Wachten op privacy instellingen...

Op sociale media hadden veel mensen de grappenmakers wel door. "Net of we hier nog in trappen, het is bijna 1 april", reageert een oplettende lezer. Dog Workout

Dat was anders bij de sportschool ML City in Den Bosch waar de meesten oprecht enthousiast leken over hun nep-actie. Bij ML City mogen op zaterdag 1 april de honden mee naar de sportschool om samen te gaan sporten. Veel mensen tagden enthousiast andere hondenliefhebbers om het avontuur samen mee te beleven of om de video van de schattige spelende honden in de gym mee te delen. Helaas voor hen mogen de honden dus niet echt mee naar de sportschool.

Wachten op privacy instellingen...

Consumpties voor €1,50

“Omdat vrûger alles beter was, gaat het roer om”, schreef het Eetcafé 't Torentje op 10 maart al op Facebook. Het eetcafé zegt oude tijden te willen herleven en daarom komende maand alle consumpties flink goedkoper te maken. "We moeten de prijzen aanpassen naar hoe het vroeger was: Gewoon bier, wijn en fris vûr un euro feftig.”

Wachten op privacy instellingen...

Muzikale update

De Efteling had flink werk gemaakt van haar grap. Het pretpark verspreidde een nieuwsvideo waarin een nieuw lied voor de 39 jaar oude attractie Carnaval Festival bekend werd gemaakt. Een woordvoerder van de Efteling werd voor de camera gesleept om uit te leggen waarom deze iconische attractie een muzikale update krijgt. En een DJ Duo, dat het nieuwe nummer zogenaamd had gemaakt, vertelde trots over hun samenwerking met de Efteling. Aan het eind van de video wordt het voor de meesten wel duidelijk dat het om een 1 aprilgrap gaat. Een technisch specialist vertelt dan dat de attractie voortaan ook een stuk sneller gaat. Van een rustig ritje zou voortaan geen sprake meer zijn.

Wachten op privacy instellingen...

Genderneutrale naam

De naam van het bekende Megense popfestival Lulboompop is niet meer van deze tijd, schrijven zij op Facebook. Uiteindelijk zwichten ze volgens de organisatie voor druk vanuit de wokegemeenschap. Vanuit verschillende hoeken zijn de laatste jaren negatieve reacties op de naam gekomen. Niet bepaald genderneutraal, zo luidt de kritiek. Het levert in ieder geval leuke reacties op onder de Facebookpost die eraan is gewijd:

Wachten op privacy instellingen...

Tinderdagverblijf

Alleenstaande ouders die zich afvragen hoe ze op date moeten zonder kun kinderen leken even geluk te hebben. In Breda zou een nieuw kinderdagverblijf zijn deuren hebben geopend: Het Tinderdagverblijf. Het zou de perfecte plek zijn om de kinderen achter te laten terwijl je zelf op zoek gaat naar de ware liefde. Volgens de bedenkers zouden er al heel wat aanmeldingen zijn voor het nieuwe concept. Inschrijven moest dan ook zo snel mogelijk gebeuren. Maar wie naar de inschrijfpagina doorklikte, zag al snel dat het om een grap ging. Technisch talent gezocht

Tijd dat de kinderen tussen 4 en 14 jaar ook eens mee gaan helpen in de bouw en techniek. Hoppenbrouwers Techniek in Den Bosch opent vanaf 1 april het nieuwe opleidingscentrum voor kinderen in de leeftijd 4-14 jaar. "Passie voor techniek moet je er met de paplepel ingieten", zegt algemeen directeur Henny de Haas. Volgens hem is het talentenprogramma ook de perfecte manier om de nieuwe directie voor 2050 te vinden.

Hoppenbrouwers zoekt op 1 april naar kindertalent (Foto: Hoppenbrouwers Techniek)

Cryptomunt NOOB

BLOX, een bedrijf dat handelt in cryptomunten, lanceert op 1 april een provinciale cryptomunt. De Noord-Brabantse digitale valuta gaat NOOB heten. Het bedrijf weet zeker dat de Brabantse munt de lokale economieën en gemeenschappen gaat versterken. Inwoners van onze provincie krijgen voorrang bij het kopen van deze munt, die volgens de organisatie een 'realistisch alternatief voor de euro kan zijn'.

De NOOB is een van de twaalf zogenaamde cryptomunten die BLOX op 1 april lanceert (Foto: BLOX)

Trainer Mark Lammers tuint in 1 aprilgrap van hockeytweeling

Hockeytweeling Koen en Tom Bijen hebben een 1 aprilgrap uitgehaald met trainer Mark Lammers van hockeyclub Den Bosch. Koen is hockeyinternational en speelt bij Den Bosch. Tom voetbalt bij FC Rijnvogels in Katwijk en geeft bij Viaplay commentaar bij hockeywedstrijden. Totdat ze als grap de rollen eens omdraaiden. Tom trok het trainingshesje van Koen aan en trainde mee met de Bossche selectie. Trainer Lammers had niets door. “Ik vond het wel wat houterig ogen.”

Wachten op privacy instellingen...

Verbouwing bij IKEA Breda: met de glijbaan naar een verdieping lager

Bij IKEA in Breda wordt de afdeling garderobekasten onder handen genomen. De trap en de liften zijn afgesloten. Om een verdieping lager te komen heeft de Zweedse meubelfabrikant een oplossing gevonden.