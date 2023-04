NAC wint bij VVV, Helmond Sport en TOP Oss spelen gelijk

In de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC vrijdagavond goede zaken gedaan. De ploeg uit Breda won in Venlo met 3-1 van het hoger geklasseerde VVV.

Aimé Omgba opende al na een kwartier de score voor NAC. Na de tegentreffer van Kees de Boer beslisten Elías Már Ómarsson en Simon Janssen (met een eigen goal) het duel in de tweede helft in Bredaas voordeel.

FC Eindhoven en TOP Oss

NAC Breda was niet de enige ploeg die over de oostelijke provinciegrens speelde. Elders in Limburg, in Maastricht bij MVV, legde FC Eindhoven het nipt af tegen de thuisclub. Het werd 3-2. De formatie van trainer Rob Penders verzuimde na zeventien minuten een 2-0 voorsprong te nemen (na de openingstreffer van Charles-Andreas Brym miste Evan Rottier een strafschop). Daarna ging MVV erop en erover, via treffers van Ruben van Bommel, Marco Kleinen en Pieter Bogaers. De tweede Eindhovense treffer, van Ozan Kökcü, kwam te laat om het duel nog te kantelen.

TOP Oss speelde vrijdagavond thuis tegen Helmond Sport. Beide ploegen kwamen in een verhit duel niet verder dan een gelijkspel (2-2). TOP gaf een 2-0 voorsprong uit handen.

PEC Zwolle

Toch ging het vrijdagavond vooral over PEC Zwolle, dat verder afstand nam van Heracles Almelo in de kampioensrace. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie klopte Jong FC Utrecht met 2-0, terwijl Heracles tegen Almere bleef steken op een 1-1 gelijkspel..