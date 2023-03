NAC wint bij VVV, Helmond Sport speelt gelijk in Oss

In de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC vrijdagavond goede zaken gedaan. De ploeg uit Breda won in Venlo met 1-3 van het hoger geklasseerde VVV. TOP Oss speelde thuis tegen Helmond Sport; de ploegen kwamen in een verhit duel niet verder dan een gelijkspel (2-2). TOP gaf een 2-0 voorsprong uit handen.

ANP Geschreven door