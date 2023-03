NAC wint uit bij VVV, Helmond Sport speelt gelijk in Oss

In de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC vrijdagavond goede zaken gedaan tegen VVV. De ploeg uit Breda won met 1-3 uit in Venlo. TOP Oss speelde thuis tegen Helmond Sport, maar beide ploegen kwamen in een verhit duel niet verder dan een gelijkspel (2-2).

Vrijdagavond was NAC Breda overigens niet de enige ploeg die over de oostelijke provinciegrens speelde. Elders in Limburg, in Maastricht bij MVV, legde FC Eindhoven het nipt af tegen de thuisploeg. Het werd 3-2.

Toch ging het vrijdagavond vooral over PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie, dat nog verder afstand genomen van Heracles Almelo in de kampioensrace.