Automobilist (20) zonder rijbewijs ramt onder invloed gevel van gebouw

Een automobilist (20) zonder rijbewijs is zaterdagochtend rond kwart voor negen met zijn auto tegen de gevel van een gebouw gereden in de John F. Kennedylaan in Breda. Uit een speekseltest in het politiebureau blijkt dat de man op het moment van de crash onder invloed was van harddrugs. Daarnaast had hij stevig gedronken.

De Bredanaar raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt. Een 51-jarige vrouw, die haar hond uitliet op het trottoir, zag de auto heel hard op haar afkomen en kon nog net op tijd wegspringen en haar hond wegtrekken. Anders waren zij door de automobilist aangereden. Berger

De auto en de gevel van het gebouw waartegen de auto tot stilstand kwam, raakten bij de crash zwaar beschadigd. De auto is door een berger getakeld. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. Ervandoor

Na de botsing tegen de gevel van het gebouw ging de bestuurder ervandoor, het Valkenbergpark in. Dankzij een oplettende getuige, die hem in de gaten hield, konden agenten de Bredanaar op het Kasteelplein aanhouden.

De schade aan de auto is na de crash in Breda aanzienlijk (foto: Perry Roovers/SQ Vision).