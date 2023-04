Politie onderzoekt doodsoorzaak overleden baby

De politie onderzoekt het overlijden van een zeven weken oude baby in Breda. Het jongetje overleed afgelopen vrijdag in het ziekenhuis in Rotterdam. De politie houdt rekening met een onnatuurlijke dood, maar alle scenario's zijn nog open.

Het forensische team van de recherche zocht zaterdagochtend urenlang in het ouderlijk huis aan de Vestkant in Breda. Zij zochten naar sporen die erop wijzen dat er geweld zou zijn gebruikt. Of er ook echt sporen zijn gevonden is nog niet duidelijk. Babyshower

De buren kunnen zich niet voorstellen dat de ouders van de baby iets met de dood te maken hebben. "Het zijn stikgoede mensen", zegt een buurman. "Ze hebben goed contact met iedereen in de buurt." Het zou gaan om een stel van in de dertig. Ze hebben samen nog twee andere kinderen. Een 65-jarige vrouw die ook in de buurt woont, vindt het logisch dat de recherche onderzoek doet. "Maar ik kan niet geloven dat ze het kind zelf iets hebben aangedaan. Mijn kleindochter gaat met hun dochter om. Ze waren heel trots op het kindje." Vanmiddag zou eigenlijk een borrel zijn bij de ouders thuis, om de geboorte van het kindje te vieren.