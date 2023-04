Rico Verhoeven jaagt mensen de stuipen op het lijf in Madame Tussauds

Dat mensen liever een blokkie om lopen als ze de gedaante van Rico Verhoeven in een donker steegje zien: dat kunnen we ons goed voorstellen. Maar ook in een museum kan de kickbokser ongenadig afschrikwekkend uit de hoek komen. Dat bleek zaterdag wel, toen hij bezoekers van Madame Tussauds uit Amsterdam de stuipen op het lijf joeg.

Verhoeven liet zich voor een 1 aprilgrap van RTL Boulevard schminken tot (levend) wassen standbeeld. Hij probeerde in het wassenbeeldenmuseum zo stil mogelijk te blijven staan zodat hij bezoekers af en toe kon laten schrikken. Dat deed Verhoeven door 'ineens' tot leven te komen en soms op mensen af te stappen. De topsporter was opgemaakt als het karakter Matteo Donner dat hij speelt in de film Black Lotus.

"Ik houd wel van een beetje gekkigheid."

Op de beelden is te zien hoe Verhoeven sommige bezoekers van het museum stevig laat schrikken. Anderen hebben de acteur wel door en zien dat het om de echte Verhoeven gaat. "Het is natuurlijk 1 april en ik houd wel van een beetje gekkigheid", zegt de 33-jarige Rico uit Halsteren over de actie. Na afloop blikt de kickbokser met een glimlach terug op zijn geslaagde grap. "Ik heb echt gelachen, ik kan daar zo drie uur staan. Ik had gewoon lol met mezelf, het was echt heel leuk."