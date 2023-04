PSV is voor rust al klaar met NEC op emotionele avond

PSV heeft een eenvoudig avondje Nijmegen achter de rug. Bij rust lag tegenstander NEC al lang en breed op de rug: 0-3. Uiteindelijk stond na 90 minuten de eindstand 2-4 op het bord. Dankzij de zege lopen de Eindhovenaren uit op concurrent AZ dat eerder op de dag gelijkspeelde.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd was voetbal even bijzaak. NEC-fans hadden opgeroepen te applaudisseren voor de overleden PSV-perschef Thijs Slegers. Het zorgde voor een indrukwekkende minuut waarbij ook het spel even stil lag. Ook voor het eerste fluitsignaal werd via een minuut stilte al stilgestaan bij het overleden van Slegers.

0-1 was al de tussenstand toen het luide applaus in de twaalfde minuut klonk. Luuk de Jong had PSV kort daarvoor op voorsprong gezet toen hij alert reageerde op een rebound.

Speciale treffer

Niet alleen vanwege de ode aan Slegers was het een emotionele avond. Dat was het zeker voor Olivier Boscagli. De PSV-verdediger stond een jaar geleden voor het laatst in de basis, toen hij een zware knieblessure opliep.

Bij zijn rentree was de Fransman meteen belangrijk. Uit een vrije trap kopte hij de 0-2 binnen. De treffer kwam zo hard binnen bij Boscagli, dat hij huilend ten aarde viel.

Voor PSV werd het feest een paar minuten later nog groter toen Joey Veerman het eindstation was van een snelle aanval. Hij besliste de wedstrijd voor rust door de 0-3 te maken.

Goede zege

Ook na rust bleef PSV hongerig. Het kwam al gauw op een nog riantere voorsprong nadat Luuk de Jong een voorzet vanaf de linkerkant binnentikte. Het was wederom een mooie aanval. Niet alleen de score maar ook het spelbeeld gaf aan dat de Eindhovenaren op weg waren naar een meer dan verdiende zege. Het speelde frivool en liet niks heel van NEC.

En dat terwijl op voorhand een lastige uitwedstrijd werd verwacht in Nijmegen. Zeker gezien de dramatische uitbalans van PSV. Maar nu liet de ploeg van Ruud van Nistelrooij ook zien uit een uitstekende pot te kunnen spelen.

Een clean sheet werd het niet. De tegentreffer na 60 minuten was er eentje om in te lijsten. Oussama Tannane schoot van grote afstand prachtig in de kruising. Een goal waar niemand bij PSV wat aan kon doen.

Goede zaken

Na de 1-4 zakte het niveau bij PSV, maar in de problemen kwam het niet meer. Toch was het wederom Tannane die met een wonderschone treffer de einstand bepaalde: 2-4.

Al met al boekte PSV een belangrijke zege en liep het zelfs twee punten uit op AZ dat eerder op de dag gelijkspeelde tegen Heerenveen. Volgende week komt Excelsior op bezoek in Eindhoven.

Lees ook: Ode aan overleden Thijs Slegers: minuut applaus tijdens wedstrijd PSV