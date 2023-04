Aanvoerder Kramer bewijst waarde en schiet RKC naar nieuwe zege

Een dag geleden verlengde RKC-aanvoerder Michiel Kramer zijn contract bij de Waalwijkse club nog met twee jaar. Zaterdag liet hij tegen Vitesse zien hoe belangrijk de captain voor de club is. Hij maakte in eigen stadion het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor RKC naar plek 8 klom.

Kramer scoorde in de 27ste minuut na een voorzet van Mats Seuntjens. Ongeveer vijf minuten later leek Jozefzoon de 2-0 binnen te schieten, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

In de tweede helft ging RKC verder met dezelfde elf namen. Vitesse ging op zoek naar de gelijkmaker, maar een pegel van Million Manhoef eindigde op de vuisten van Etienne Vaessen, die ook net voor rust al uitstekend optrad bij een schot van Tronstad.

Achtste plek

In de 87ste minuut wisselde coach Joseph Oosting maar liefst drie keer. Invaller Julen Lobete had de 2-0 op zijn schoen, maar zijn schot werd gekeerd. 1-0 was dus de eindstand.

RKC Waalwijk is door de zege op Vitesse opgerukt naar de achtste plek in de Eredivisie.