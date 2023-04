Zon verdrijft de regen: 'Maar lenteweer? Wie weet over een week'

De regen waarmee we de afgelopen tijd vaak te maken hadden, maakt komende week plaats voor zon. Maar lenteachtige temperaturen hoeven we nog niet te verwachten, benadrukte Wouter van Bernebeek van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

"De regen was rond negen uur zondagochtend uit ons land verdwenen, maar de bewolking blijkt wat hardnekkiger dan voorzien", vertelde Wouter op de radio. "De grens met de zon lag rond negen uur boven het noorden van Nederland en het zal nog wel even duren voordat we die in Brabant te zien krijgen. Maar in de loop van de middag moet het hier dan toch echt zonnig worden."

Het is daarbij wel koud. "Dat merkte je 's ochtends vroeg al. Er staat een stevige noordoosten wind. Daarmee ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt. Maar in de middag wordt het een graad of 9 op de meeste plaatsen. Dat is duidelijk te koud voor de tijd van het jaar. Gebruikelijk is een graad of 12, 13."

De weerman van Weerplaza durft niet te beloven dat de omslag naar mooi lenteachtig weer nu is ingezet. "De komende dagen is het in ieder geval zonnig, maar met nog steeds een vrij lage temperatuur. Overdag een graad of 9, 10 en in de nachten vriest het. Komende nacht wordt het -2 of -3 en in de nacht naar dinsdag mogelijk -4. Datzelfde geldt voor de dagen daarna."