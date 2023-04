Kinderlongarts Noor verzet zich tegen rokende influencers op TikTok

De Moergestelse kinderlongarts Noor Rikkers voert op het sociale medium TikTok fel actie tegen roken. Zij en andere dokters maken zich zorgen over de in hun ogen te grote hoeveelheid video's met sigaretten en elektronische sigaretten op het platform. Het zou jongeren aanmoedigen te gaan roken. Daarom richt een artsencollectief zich rechtstreeks tot rokende influencers als Michelle Beenakkers uit Breda, die daar niet bepaald voor terugdeinst. "Geen één campagne of ouder hield een opstandige puber zoals ik tegen", laat Michelle weten.

"Sigaretten stinken en zien er inmiddels een beetje sneu uit, maar vapes (elektronische sigaretten) hebben leuke kleurtjes en smaakjes", stelt longarts Rikkers. Daarom heeft zij zich met andere bekende longartsen aangesloten bij het initiatief Artsen Slaan Alarm. Via sociale media willen ze de tabaksindustrie een halt toebrengen. En dat begint onder meer bij het aanspreken van influencers. Want video's plaatsen met een vape of sigaret? "Daarmee ben jij het gezicht van de dodelijke tabaksindustrie." Kinderlongarts Rikkers wil daarom dat video's met sigaret of vape worden verwijderd, om te voorkomen dat jonge volgers door de mediamakers worden geïnspireerd. De artsen vragen het zelfs letterlijk. "Influencers zijn zich soms niet bewust van de invloed die ze hebben, maar ze moeten wel bewust worden van hun rol", zegt de dokter.

Alleen zijn de reacties daarop soms een sceptisch en lacherig. Zo reageert TikTokker Monica Geuze, een influencer met bijna 450.000 volgers, cynisch op de videoboodschap van IC-arts Diederik Gommers. "Ga je voor views of voor gezondheid?", vraagt hij in het filmpje. "Views", knikt ze lachend. Wel haalde ze een eerder geplaatste vape-video weg, waar Rikkers haar ook voor heeft bedankt inmiddels. Hetzelfde doet de Bredase Michelle Beenakkers, als antwoord op de videoboodschap van Rikkers. "Het gezicht van de dodelijke tabaksindustrie? Ik ben het gezicht van alle gezichtsuitdrukkingen", schrijft de TikTokker, met ruim 51.000 volgers op het medium. "Helaas hield geen één campagne of ouder een opstandige puber zoals ik tegen." Maar hoe effectief is de artsencampagne nou eigenlijk echt? "Natuurlijk is TikTok een goede plek om jong publiek te bereiken", zegt de Eindhovense influencer Maaike van Houten erover. "Om mensen zich hiervan bewust te maken, is heel goed. Maar om influencers te vragen of ze hun content hiervoor willen verwijderen, is wel apart."

"We hebben ruim twee miljoen views gehad, met ook heel veel positieve reacties."