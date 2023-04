Rob Kemps en zijn geliefde Miriam zijn uit elkaar

Snollebollekes-gezicht Rob Kemps en zijn vrouw Miriam Swinkels hebben zondag hun relatiebreuk bekend gemaakt. "We houden nog steeds van elkaar en zullen dat blijven doen", schrijft Kemps op zijn Instagram. "Maar wel op afstand en in goede harmonie voor de kinderen." Het stel was 19 jaar bij elkaar en heeft twee kinderen.

"Wij willen even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn", schrijven Kemps en Swinkels. Via hun Instagram-kanalen willen de ex-geliefden het nieuws zelf naar buiten brengen, om te voorkomen dat er roddels rondgaan. "We zijn al heel ons leven beste vrienden, ruim 19 jaar, en zullen dat ook blijven." Juicechannels

Zaterdag begon het nieuws al via juicekanalen naar buiten te sijpelen. De twee zouden elkaar ontvolgd hebben op sociale media en elkaars namen uit de biografie uit hun profiel hebben gehaald. Dat bleef niet onopgemerkt. Hartjes

Nu het nieuws openbaar is, tonen veel volgers en vrienden in de reacties hun medeleven met het stel. BN-ers als Monique Smit, Jordy Graat en Bram Krikke sturen een reactie met hartjes-emojis, als een symbolisch hart onder de riem.