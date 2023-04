Jongeren schoppen en slaan vader (40) en zoon (17)

Een vader (40) en zoon (17) zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Breda mishandeld door een groepje jongeren. Zij moesten naar het ziekenhuis met verwondingen in het gezicht. Twee mannen uit Zevenbergen (22 en 23) zijn opgepakt.

De vader en zoon fietsten na een bezoek aan een café door het Valkenbergpark naar huis. Hier kregen ze een woordenwisseling met een groep van vijf jongeren. Dat escaleerde waarna de slachtoffers meerdere keren werden geslagen en geschopt. Surveillerende agenten waren in het park en konden twee verdachten aanhouden. De politie probeert te achterhalen wie de andere drie zijn.