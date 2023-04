Brand in woontoren: hond krijgt zuurstof, appartementen ontruimd

Een appartement in een woontoren aan de Cenakel in Tilburg is zondagavond door brand zwaar beschadigd. Meerdere andere zijn uit voorzorg ontruimd. Een hond die nog binnen was, is door de brandweer naar buiten gehaald en kreeg zuurstof toegediend.

De brand brak iets voor half acht uit in een appartement op de eerste verdieping. De brandweer kwam met meerdere wagens naar de woontoren en wist vuur snel te blussen. Na het bluswerk vond de brandweer een hond in het appartement. Het dier werd naar buiten gebracht en kreeg daar zuurstof toegediend. In een politieauto is hij samen met zijn eigenaar naar een dierenarts gebracht. Onduidelijk is hoe de viervoeter eraan toe is. Ventileren

Uit voorzorg zijn meerdere appartementen ontruimd. Daardoor mogen enkele tientallen mensen tijdelijk niet naar huis. Zij worden opgevangen in een nabijgelegen gebouw. Daar staat ook een ambulance, waarin zij worden nagekeken. Sommigen hebben rook ingeademd. In de woontoren doet de brandweer rookmetingen. Ook wordt het hele complex geventileerd.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

