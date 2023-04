Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Wallaby valt in het water, maar wordt van verdrinkingsdood gered

Een wallaby van zo'n vijf maanden oud is zondagavond uit het water gered van het dierenpark in Park Molenwijk in Boxtel. Voorbijgangers zagen dat de moeder steeds tegen een hek aan sprong en merkten op die plek het in het water gevallen diertje op.

De voorbijgangers belden de dierenambulance en de politie, maar kregen daar in eerste instantie geen gehoor. Toen medewerkers van Handhaving toevallig voorbijkwamen, werd de brandweer gealarmeerd. Samen met enkele agenten kwamen die naar het park om de wallaby uit het water te halen. Het jonge dier was onderkoeld en werd daarom in warmtefolie gewikkeld. De dierenambulance werd ook ingeschakeld en nam daarna de verzorging voor de wallaby over. Het dier werd in een soort buidel gestopt en tegen de huid van een van de vrijwilligers gehouden, zodat het warm bleef. Zo is het naar een dierenopvangcentrum gebracht. Maandag wordt gezocht welk dier de moeder van de jonge wallaby is, zodat ze weer kunnen worden herenigd. De dierenambulance meldt 's ochtends dat het diertje het naar omstandigheden goed maakt.