Feyenoord-spelers steunen zieke jeugdspeler Mik (14): 'Sterker door strijd'

De grootste titelkandidaat in de eredivisie heeft de Bredase Mik Akkermans (14) zondagmiddag een hart onder de riem gestoken. De selectie van Feyenoord toonde na de gewonnen Rotterdamse derby tegen Sparta een spandoek omhoog voor de jeugdvoetballer. Mik maakte vorige week bekend dat hij teelbalkanker heeft.

De 14-jarige zit op dit moment midden in zijn traject met chemotherapie. Om hem tijdens de heftige behandeling te steunen, maakten fanatieke supporters een spandoek voor hem. "Mik, sterker door strijd", luidde de tekst op het doek, dat lange tijd in het uitvak te zien was.

Nadat Feyenoord stadsgenoot Sparta met 1-3 op zij had gezet, namen de spelers het spandoek van hun supporters over. Voor het uitvak rolden ze het uit, om hun steun te betuigen. "You'll never walk alone", schreef de club op haar Instagram, waar Mik dan weer met een hartje op reageerde.