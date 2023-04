Na de dood van haar man blijkt dat Evelines baby een zeldzame ziekte heeft

Door een bizarre opeenstapeling van tegenslag staat de 40-jarige Eveline van Ham uit Eindhoven het water aan de lippen. Als anderhalf jaar geleden haar 44-jarige man overlijdt aan slokdarmkanker, komt ze er alleen voor te staan met drie kleine kinderen. Niet veel later blijkt hun pasgeboren zoontje Olivier een zeer zeldzame aandoening te hebben. Daardoor heeft hij achterstand in zijn ontwikkeling en hevige epileptische aanvallen.

Olivier komt door zijn aandoening in het ziekenhuis terecht. Eveline beseft dan dat zij iets moet gaan regelen voor haar drie kinderen Bent, Beertje én Olivier. “Een spaarpotje voor als ze willen gaan studeren. Maar ook voor bijvoorbeeld een aanbouw aan het huis. Het is immers onbekend of Olivier ooit gaat lopen of praten. Hij heeft dus altijd hulp en ruimte nodig", zegt Eveline tegen Studio040 .

Ze is dan ook heel blij dat Olivier sinds kort terecht kan bij Villa ExpertCare in Waalre. Daar wonen of logeren kinderen met een ernstige of chronische ziekte. "Dat is een hele verlichting voor mij. Er ontstaat nu wat ruimte voor mezelf. Ik krijg nu pas de tijd om te rouwen om Dave."

Eveline mist haar werk, niet alleen vanwege de inkomsten, maar ze wil ook graag weer onder de mensen komen. "Mijn wereld is nu erg klein. Ik kom nergens aan toe en ik heb ook nauwelijks sociale contacten. Ik sta constant aan."

Op 5 november vorig jaar, precies een jaar na de uitvaart van Dave, bleef Olivier in zijn epileptische aanval hangen. "Er waren allerlei artsen in huis en even verderop stond een traumahelikopter. Er werd een beademingsbuis is zijn luchtpijp aangebracht en hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij 24 uur in kunstmatige coma gehouden."

Daarom wil Eveline nu graag een epilepsiehond voor haar zoon. "Het is heel belangrijk dat we op tijd weten wanneer hij een aanval krijgt. Zo'n hond is getraind om mensen met epilepsie te helpen. Zij kunnen aanvoelen wanneer er een aanval aankomt en hebben geleerd om dan iemand te waarschuwen. Bovendien kunnen zij iemand naar een veilige plek brengen."