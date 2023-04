Man (76) botst met zijn auto tegen vangrail en overlijdt

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Bestuurder overleden bij ongeluk

Bij een ongeluk op de Zeelandweg-Oost (N257) in Steenbergen is maandagochtend een 76-jarige man uit Halsteren overleden. De man raakte met zijn auto van de weg en botste tegen de vangrails. De politie vermoedt dat hij achter het stuur onwel is geworden.