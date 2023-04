PSV moet tweede plaats pakken voor Thijs Slegers, vinden Willy en René

PSV overtuigde dit weekend eindelijk weer eens. Volgens de gebroeders kan het overlijden van perschef Thijs Slegers afgelopen week een rol hebben gespeeld bij de motivatie van de PSV'ers. "Iedereen zat met zijn gedachten natuurlijk bij Thijs", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het kan zomaar zijn dat ze daarom zo goed speelden."

Het was niet alleen een emotionele avond, maar ook een vrolijke doordat PSV de wedstrijd tegen NEC al voor rust besliste. In de slotfase scoorde NEC nog twee keer, maar dat verontruste Willy niet.

"Die wedstrijd gingen we echt nooit meer weggeven. Het waren twee fantastische goals van Tanane. Die had geen enkele keeper tegengehouden. Ook als er drie keepers hadden gestaan." René ziet dat wat anders. "Drommel was bij die eerste goal te laat. En zo'n vrije trap mag toch nooit dwars door de muur? Kom op!"

PSV staat er nu een stuk beter voor in de strijd om de belangrijke tweede plek. Concurrenten AZ en Ajax lieten namelijk punten liggen. "We hebben, zoals Ruud van Nistelrooij zegt, twee van onze beste spelers moeten verkopen. Als je dan tweede wordt, dan heb je het niet slecht gedaan. En dan moet je de beker natuurlijk ook nog winnen."

In de podcast spreekt René deze week over 'het bommetje van Ruud'. De broers kijken vooruit naar de halve finale van het toernooi om de KNVB Beker, dinsdag tegen Spakenburg. Ook gaat het over de aankondiging van Willy's schoonzoon André Ooijer dat hij stopt als assistent-trainer van PSV. Maar of Willy het achterste van zijn tong laat zien...