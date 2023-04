Ticket voor play-offs gaat nipt aan NAC voorbij

NAC is er maandag net niet in geslaagd een ticket voor de play-offs te veroveren. Het ging voor de Bredanaars mis in de 87e minuut van de wedstrijd tussen Almere City en Jong FC Utrecht. Een inhaalduel in de Keuken Kampioen Divisie dat uiteindelijk de beslissing moest brengen in de derde periode.

Wanneer Almere City niet had gewonnen van Jong FC Utrecht was het play-offticket naar Breda gegaan. Lang leek het die kant op te gaan, maar in de 88e minuut scoorde Damian van Bruggen de verlossende treffer voor de club uit Almere. Hierdoor ging het felbegeerde play-offticket aan de neus van NAC voorbij. De wedstrijd tussen Almere City en Jong FC Utrecht zou aanvankelijk op 10 maart worden gespeeld, maar kon toen niet doorgaan omdat het veld in Almere door de sneeuw onbespeelbaar was geworden.