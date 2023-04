Nieuwbouwhuis vernield: ramen ingegooid en keukenkastjes kapot geschopt

Inbrekers hebben een grote ravage achtergelaten in een huis in Rosmalen dat in aanbouw is. Volgens wijkagent Erik Bertrums hebben baldadige jongeren ramen ingegooid, keukenkastjes kapot geschopt en een wastafel vernield. Het huis moet volgende week worden opgeleverd.

Wijkagent Bertrums kreeg vorige week een melding van een inbraak bij het huis in Groote Wielen. In deze wijk worden meer dan tweehonderd houten huurwoningen gebouwd. De eerste dertig zijn bijna klaar. Baldadigheid

Maar nog voor een van die huizen is opgeleverd, gingen vandalen er tekeer. "Baldadigheid van de jeugd", vermoedt Bertrums. "In een ruit zat een ster, omdat er met een steen tegenaan is gegooid. In een van de deuren zat een deuk." Ook is een douchebak onder water gezet, waardoor een deel van een verdieping vol water stond. De politie vraagt buurtbewoners zich te melden als zij iets hebben meegekregen van de inbraak. "Er viel nog niks te halen dus dit was echt een zinloze en laffe daad." Op tijd hersteld

Woningcorporatie Zayaz laat de meer dan tweehonderd nieuwe huizen bouwen. Volgens Zayaz zorgen de vernielingen er niet voor dat het huis later wordt opgeleverd. "Alle schade die er was, wordt op tijd hersteld. De huurders krijgen op tijd hun sleutel", laat een woordvoerder weten.