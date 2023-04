Vrachtwagenchauffeur heeft engeltje op schouder: ongedeerd na fikse botsing

Een vrachtwagenchauffeur die dinsdagochtend op de A67 reed, had een engeltje op zijn schouder. Bij Liessel botste hij tegen een truck voor hem. Door de klap werd zijn cabine bijna volledig verwoest, maar wonder boven wonder bleef de chauffeur ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond halfelf in de staart van de file voor Ommel, waar dinsdagochtend vroeg een ongeluk gebeurde. Daarbij waren twee vrachtwagens en een auto betrokken. "Ook hier moeten de hulpdiensten veilig kunnen werken", legt een woordvoerder van de ANWB uit. "De weg is daarom nu dicht vanaf Liessel." Omleiding

De ANWB waarschuwde na het eerste ongeluk op de A67 al dat de weg van Venlo richting Eindhoven pas in de middag zal worden vrijgegeven. Naar verwachting rond halfdrie. Verkeer dat van Venlo richting Eindhoven wil rijden, wordt tot die tijd aangeraden om te rijden via Maastricht over de A73 en de A2. Bij het eerste ongeluk, bij Ommel, raakte een automobilist gewond. Hij zat bekneld in zijn auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. LEES OOK: A67 urenlang dicht in richting van Eindhoven na ongeluk bij Asten

Het tweede ongeluk gebeurde op de A67 bij Liessel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).