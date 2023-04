Illegale puppyhandel: twee verdachten uit Veldhoven opgepakt

Twee mensen zijn dinsdagochtend opgepakt voor illegale puppyhandel in Veldhoven. Het gaat om een vrouw van 28 en een 30-jarige man uit die plaats. De puppy's werden verkocht via Marktplaats en waren in veel gevallen ziek, te vroeg van hun moeder gescheiden of van een ander ras dan aangegeven.

De politie kwam de verdachten op het spoor na meerdere aangiftes. Die zijn tussen oktober 2021 en januari 2023 binnengekomen. Na onderzoek bleek dat slachtoffers een puppy hadden gekocht bij een huis in Veldhoven. De huisdieren werden te koop aangeboden via Marktplaats.

In de advertenties schreven de verkopers dat de puppy's in bezit waren van een geldig dierenpaspoort, chip, inentingen en waren ontwormd. Maar nadat mensen de puppy's hadden gekocht, bleek dat niet te kloppen. De dieren waren in veel gevallen ziek. Sommige puppy's waren eerder van hun moeder gescheiden dan volgens de wet is toegestaan. Ook gaven de verdachten vaak verkeerde rassen door.

Vaak ziek

Bij doorzoekingen van huizen controleerden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en dierenbescherming de gezondheid van de aanwezige dieren. Er werden 21 honden gevonden. Vier locaties bleken niet in orde te zijn. De eigenaren worden nu verplicht beter voor hun dieren te zorgen en de locaties te verbeteren. De dierenbescherming houdt samen met de dierenpolitie in de gaten of dit ook echt gebeurt.

Eén puppy was er erg slecht aan toe. De politie gaat verder onderzoeken wat er met het dier gebeurd is. In twee huizen vond de politie verboden wapens, zoals een boksbeugel, ploertendoder, pepperspray en een stroomstootwapen. Ook stond er een gestolen scooter. Alles is in beslag genomen.

Twee verdachten gezocht

Volgens de politie is er geen sprake van een fokkerij, wel van illegale puppyhandel. De twee opgepakte verdachten zitten vast en worden verhoord. Naar twee anderen is de politie nog op zoek