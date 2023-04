Arrestatieteam pakt man op, verdachte geblinddoekt meegenomen

Een arrestatieteam heeft dinsdagochtend een 37-jarige man aangehouden in Geldrop. Dat gebeurde op de Beringstraat. Bij de politie kwam eerder op de dag een melding binnen dat hij een vuurwapen zou hebben.

De verdachte is volgens een buurtbewoner geblinddoekt meegenomen door het arrestatieteam. Leden van deze eenheid liepen met een stormram en kettingzaag over straat. Deze kunnen worden gebruikt om deuren open te breken.

Of de man daadwerkelijk een vuurwapen had, is nog niet duidelijk.