Personeel Fokker Elmo in Hoogerheide voert druk op en gaat 48 uur staken

Werknemers van Fokker Elmo in Hoogerheide gaan hun stakingsacties uitbreiden. Donderdag en vrijdag leggen ze het werk neer. Ze vinden dat ze oneerlijk worden behandeld ten opzichte van hun collega's in Helmond. Fokker sluit later dit jaar beide vestigingen en verplaatst het werk naar Papendrecht. Maar personeel in Helmond krijgt duizenden euro's meer om mee te verhuizen dan de collega's in Hoogerheide.

Meer dan 200 mensen legden het werk op 14 februari en 16 maart al eens 24 uur neer. Het waren vooral vrouwen die bijna allemaal in de omgeving van het bedrijf wonen. De komende actie is een werkonderbreking van 48 uur. Een verdubbeling dus. Volgens FNV Metaal komt de Fokker-directie niet tegemoet aan de eisen van het personeel. "Ze zien nog steeds niet in dat er sprake is van ongelijke waardering. Dit pikken onze leden van Fokker Elmo echt niet", zegt Jan Meeder van de vakbond. Het personeel in Helmond krijgt drie maandsalarissen extra als ze meeverhuist naar Papendrecht. En dat geldt dus niet voor de medewerkers in Hoogerheide. 'Makkelijker te vervangen'

Meeder beweert dat er eerder een gelijke regeling was afgesproken voor al het personeel. "Maar de directie vond en vindt het blijkbaar normaal om iets extra's te doen voor mensen bij Landing Gear in Helmond als het hen uitkomt", zegt de vakbondsbestuurder. "Vervolgens zeggen ze tegen de mensen bij Elmo dat ze hier niets extra’s gaan doen, omdat Elmo-medewerkers makkelijker te vervangen zijn." Moederbedrijf GKN Fokker gaat - net als bij eerdere stakingen - niet inhoudelijk in op de aangekondigde actie. Het bedrijf verwijst naar de eerdere reactie: "We vinden het jammer dat de bonden een staking hebben uitgeroepen bij Fokker Elmo. We hebben een goede verplaatsingsregeling afgesproken met de bonden die we voor onze medewerkers in Hoogerheide en Helmond implementeren." 850 medewerkers

Bij Fokker Elmo in Hoogerheide worden kabelbomen voor vliegtuigen gemaakt. Dit is alle bedrading tussen de cockpit en andere vliegtuigonderdelen. Er werken zo'n 850 mensen, onder wie 350 uitzendkrachten.