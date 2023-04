PSV naar bekerfinale na nipte zege op amateurs van SV Spakenburg

PSV heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB Beker. De titelhouder was in de halve eindstrijd te sterk voor de amateurs van Spakenburg, die uitkomen in de tweede divisie: 1-2. Sportpark De Westmaat was met 6300 toeschouwers tot de laatste plaats bezet.

In de finale neemt PSV het zondag 30 april in De Kuip op tegen Feyenoord of Ajax. Die twee clubs treffen elkaar woensdag in de andere halve eindstrijd. Vorig seizoen won PSV de bekerfinale met 2-1 van Ajax.

Met de uitschakeling van Spakenburg hoeft de KNVB zich ook niet te buigen over de vraag of de finale op een andere dag gespeeld moet worden. De christelijke voetbalclub, die op dit moment op de tiende plaats staat in de tweede divisie, heeft in haar statuten staan dat ze nooit op zondag zal spelen.

Irritaties

PSV had het lang lastig met Spakenburg, dat probeerde weinig ruimte weg te geven en niet schuwde om de duels aan te gaan. De vele kleine overtredingen zorgden voor irritaties bij PSV, dat in de beginfase via Guus Til een aardige kans kreeg. Daarna duurde het tot de 32e minuut voordat PSV weer in de buurt was van een doelpunt. Keeper Alessandro Damen tikte de bal na een schot van Patrick van Aanholt over.

Net toen Spakenburg dacht de rust te halen met een gelijke stand, sloeg PSV toe. Verdediger André Ramalho verlengde de bal uit een hoekschop met zijn hoofd, waarna Erick Gutiérrez van dichtbij kon scoren: 0-1.

Uitbundige sfeer

Van Aanholt zorgde, na een mooie pass van Xavi Simons, in de eerste minuut na de pauze voor de tweede treffer van PSV. De Eindhovenaren leken daarmee alsnog op weg naar een grote overwinning, maar Spakenburg knokte zich terug in de wedstrijd. Door een schitterende treffer keerde de spanning terug. Na een afgeslagen hoekschop schoot linksback Dwayne Green de bal van zo'n 35 meter over de iets te ver voor zijn doel staande keeper Joël Drommel: 1-2.

Het doelpunt leidde tot een nog meer uitbundige sfeer op de tribunes en de aangrenzende sporthal, waar mensen die geen kaartje voor de tribune hadden het duel op een groot scherm bekeken.

PSV slaagde er ondanks een aantal kansen niet in verder uit te lopen, waardoor de spanning tot het laatst in de wedstrijd bleef.