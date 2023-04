Anwar overleeft treinramp: 'Maar ik zit nog wel na te trillen'

Anwar Akrouh uit Roosendaal heeft een dag vol emoties achter de rug. De twintiger zat dinsdagochtend in de trein die tussen Leiden en Den Haag ontspoorde. De machinist van een kraan die door de personentrein én een goederentrein werd geraakt, kwam hierbij om het leven. Anwar, die in Leiden studeert, kwam met de schrik vrij. Toen hij later op de dag thuiskwam, moest hij wel bijkomen. “Ik ben nog steeds aan het natrillen.”

Anwar Akrouh zat in de nacht van maandag op dinsdag met nog zo'n 50 mensen in de trein. Tegen half vier hoorde hij een harde knal. Daarna werd alles anders.

“Thank God was er geen brand in de trein zelf”, vertelde Anwar bij Radio 1. “Ondertussen had ik een hele lieve vrouw van 112 aan de lijn. Die heb ik een halfuur gesproken. In de tussentijd heb ik geprobeerd om iedereen te helpen.”

Volgens de oud-leerling van het Norbertus College en het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal was het één grote chaos in de trein. “Je hoorde mensen schreeuwen. Het enige wat ik dacht: 'We moeten zo snel mogelijk de trein uit, voor er iets anders gebeurt.' Ik was bang dat de trein zou ontploffen, dus ik wilde er zo snel mogelijk uit.”

Zo kwam Anwar uit bij een man die bekneld zat. “Hij sprak geen Nederlands, maar het werd me snel duidelijk dat hij gewond was. Hij zat vast en zijn benen waren een soort spaghettislierten geworden. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd hem te helpen.”

Anwar liep daarna verder door de trein. “Ik hoorde ineens ergens geluid vandaan komen en schrok me dood. Ik dacht: 'Ho, de machinist zit nog in de trein en kan er niet uit.' Hij zat opgesloten en was aanspreekbaar, maar was helaas wel gewond. Ik heb het machinistenhokje gezien. Het was verschrikkelijk. Ik weet niet hoe die meneer het heeft overleefd, maar hij had een engeltje op zijn schouder.”

Inmiddels waren ook omwonenden in actie gekomen. "Die hebben ons ondersteund. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik bij hen binnen kon zitten. Lekker warm, want ik had geen jas meer en het was superkoud buiten.”