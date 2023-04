Tiener (15) steekt man neer op schoolplein in Prinsenbeek

Een 15-jarige tiener is opgepakt na een steekpartij in Prinsenbeek. De politie verdenkt hem ervan dat hij dinsdagavond een man heeft neergestoken op het schoolplein van basisschool De Griffioen. Dat gebeurde rond half acht. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

De jonge verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zal later een verklaring af moeten leggen, zo meldt de politie. Het schoolplein is omheind met een hek, maar ook buiten de lesuren is het plein voor iedereen vrij toegankelijk.