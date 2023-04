Broer en zus spelen in de Efteling dat ze geliefden zijn

De familiemusical CARO is 500 keer opgevoerd in het Efteling Theater. Reden voor een feestje in Kaatsheuvel en ook voor familie Van der Does is het een bijzondere dag. Dochter Geneviève (20) en zoon Thibault (15) staan namelijk regelmatig samen op het podium als hoofdrolspelers die óók nog eens geliefden zijn. "Dat was in het begin best gek."

Als Geneviève en Thibault bij het Efteling Theater aankomen, kunnen ze standaard rekenen op een warm welkom van de andere castleden. "Ah, daar heb je broer en zus!" Of: "Daar zijn 'de Doesjes' weer!" Niet vreemd, de twee zijn al jarenlang bij de musical betrokken en stonden al tientallen keer in het decor dat een denkbeeldige carrousel moet voorstellen. Dat de twee in Kaatsheuvel terecht zijn gekomen, is al een wondertje op zich. Het gezin woont namelijk in Uithoorn in Noord-Holland. "Gelukkig heb ik sinds kort mijn rijbewijs", vertelt Geneviève met een grijns. "Nu ben ik de taxi, maar eerder reed onze vader altijd op en neer. Die heeft de show inmiddels een paar honderd keer gezien. Naderhand zegt hij dan altijd iets als: 'Het ging heel goed, máár hier bewoog je net even de verkeerde arm, hè?'" Thibault was er al bij tijdens de allereerste opvoering van CARO in 2018. Opvallend is dat hij juist dankzij zijn grote zus de musicalwereld inrolde. "Ik nam hem jaren terug mee naar de audities van Billy Elliot, omdat ik niet alleen durfde", herinnert Geneviève zich. "Maar vervolgens kreeg hij wel een rol en ik niet. Ik was superblij voor hem, maar telkens als ik in de zaal zat, dacht ik: dat wil ik ook."

"Ik kwam destijds tot haar middel. Nu is dat andersom."

Later wees Thibault erop dat er een plekje vrijkwam in CARO. "Omdat ik al in de cast zat, hoorde ik dat als een van de eersten. Dat heb ik meteen aan Geneviève verteld." Met succes. "Een tijdje later speelde ik op haar première. We hebben nog foto's van die dag. Ik kwam ongeveer tot haar middel. Nu is dat andersom." Na twee jaar moest Thibault stoppen, omdat hij de hoofdrol van de 10-jarige Oscar was ontgroeid. "Ik miste de Efteling meteen enorm. Vanaf dat moment heb ik altijd geroepen dat ik altijd nog terug kon komen als de 20-jarige versie. Een beetje als grapje, maar nu zitten we hier."

"Ik geef hem een schattig kusje op zijn wang. Dat kan wel."

Zo stonden broer en zus vorige week weer voor het eerst samen op de planken. Dit keer dus als de 20-jarige versies van Oscar en Eva. En laten die in de musical nou net verliefd worden op elkaar. "We vroegen ons eerst wel af of dat niet ongemakkelijk zou zijn", vertelt Geneviève. "Er zit eigenlijk ook een zoen in de show, maar dat gaan wij natuurlijk niet doen. Nu geef ik hem een heel schattig kusje op zijn wang. Dat kan wel." Voor het publiek maakt het weinig verschil, lacht ze. "We hoorden van iedereen dat het zo ontroerend is en dat ze zo veel liefde tussen ons zien. Het is alleen een ander soort liefde. Maar blijkbaar is het door onze band wel geloofwaardig."