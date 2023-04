'De Bevers' houden een groot meezingfeest voor 10.000 bezoekers in Ahoy

John de Bever houdt zaterdag op 30 september een groot meezingfeest voor 10.000 bezoekers in Ahoy in Rotterdam. "De Bevers gaan naar Ahoy", verklapt de volkszanger woensdagmiddag in het Omroep Brabant radioprogramma Brabants Bont. "We nemen de mensen mee naar Rotterdam. Daar toveren we de evenementenhal om tot de gezelligste huiskamer van Nederland", zei hij tegen presentator Hubert Mol.

"Veel mensen vragen of een droomt uitkomt, maar ik ben niet zo'n dromer. Ik vind het leuk om samen met mijn man en manager Kees op het podium te staan. Ik zing met een goede band en we hebben een aantal geweldige artiesten te gast", klinkt het geheimzinnig. John wil de 'grote namen' die komen optreden tijdens zijn meezingfeest nu nog niet verklappen. "Het is een nieuw concept en het wordt in ieder geval een spektakel", belooft hij. Donderdag begint de kaartverkoop. Is een door de wol geverfde artiest als John nog gespannen voor zo'n volle Ahoy, vraagt Hubert? "In het Gelredome nog voor 30.000 mensen opgetreden bij de Snollebollekes. Het kan hooguit verkeerd gaan. Je moet vooraf niet denken dat je bijvoorbeeld je stem kwijtraakt. Dat is de goden verzoeken." Donderdagavond begint bij RTL5 alweer het derde seizoen van de real-life soap 'De Bevers'. Bij de soap krijgen de liefhebbers een inkijkje in het leven van John en zijn man Kees. "We hebben pas een klein stukje van de nieuwe serie bekeken, meer krijgen we niet te zien. Dat is voor ons ook spannender en een stuk leuker. De inhoud zal wel meevallen. We hebben elkaar niet veel meer te vertellen", zegt John lachend.