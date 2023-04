Het leukste van Graat en De Laat, nu als podcast

Zodra Jordy en Christel de radiostudio binnenlopen, is het chaos. De twee zijn al bijna vier jaar iedere zaterdag vanaf twaalf uur te horen op Omroep Brabant radio met hun middagprogramma. Van spelletjes tot mooie gesprekjes, maar ook dingen die je zeker niet mag missen in onze provincie komen voorbij. Soms serieus maar vooral met een hele vette glimlach. Daarom is er nu een nieuwe podcast met Het Leukste van Graat en de Laat'.

De laatste maanden kregen Graat en de Laat regelmatig de vraag waar luisteraars fragmenten terug konden luisteren. "Ze wilden dan graag weten wie de waarheid sprak in 'Wie Geleufde Gij' of ze hadden een oproep van een luisteraar gehoord en wilde helpen", aldus Graat. Maar het is natuurlijk ook keileuk om de leukste stukjes uit de uitzending nog eens te horen. Daarom zijn Graat en de Laat aan de slag gegaan met een podcast waarin iedere week fragmenten uit de uitzending voorbij komen. Iedere woensdag kan je een nieuwe aflevering verwachten. Deze week hoor je bijvoorbeeld het spelletje '30 Tellen' wat uiteindelijk veel langer duurde dan de bedoeling is, maar ook een luisteraar die nog een cadeautje tegoed heeft. En Rob Kemps (Snollebollekes) belde voor zijn concerten vanuit de Gelredome in Arnhem. De komende weken zullen ze ook regelmatig een oud fragment laten horen waar Graat en de Laat nog steeds om kunnen lachen.

