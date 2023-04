9000 varkens dood bij grote brand in twee stallen

Foto: SQ Vision. De rook is vanuit Eindhoven te zien (foto: Jeffrey Heijmans). De rook is vanuit het provinciehuis in Den Bosch te zien (foto: Tanja Bovens). Volgende Vorige 1/5 Enorme brand in varkensstallen, NL-Alert vanwege grote rookwolken

Bij een varkensbedrijf aan de Spierkesweg in Sint-Oedenrode is woensdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedt in twee grote stallen. In de stallen zaten negenduizend biggen en varkens. Die hebben de brand niet overleefd.

Grote zwarte rookwolken zijn van ver te zien, onder meer vanuit Den Bosch en Eindhoven. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd naar mensen die in de omgeving van het bedrijf wonen. Volgens de brandweer is dit een voorzorgsmaatregel. "Woon je in het gebied waar de rookwolken naartoe trekken, hou dan ramen en deuren dicht", zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn er nog geen aanwijzingen dat er asbest is vrijgekomen. De brand werd kort voor halfeen gemeld. Op de eerste foto's was te zien dat de twee grootste stallen van het bedrijf helemaal in brand stonden. De brandweer heeft de twee kleinere stallen weten te redden. Biggen

Volgens buurtbewoners worden in de stallen speenbiggen gefokt. In de afgebrande stallen kwamen 9000 dieren om. In de twee kleinere stallen die zijn gered, zitten nog 1400 varkens.

Foto: SQ Vision

