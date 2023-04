Twee varkensstallen aan de Spierkesweg in Sint-Oedenrode staan sinds het middaguur in lichterlaaie. Zelfs in Den Bosch en Eindhoven zien mensen de gitzwarte rookwolken. Op deze foto's is te zien hoe de brandweer het vuur probeert te bestrijden.

Foto: SQ Vision.

