Groene tuin is gezond, maar tegels achter het huis zijn lekker makkelijk

Mensen met een grote en groene tuin zijn gezonder. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan woensdag de resultaten zijn gepresenteerd. Toch kiezen veel mensen voor een tuin die van voor tot achter vol ligt met tegels. “Maar wij zijn gewoon gezond hoor", zeggen Guus en Til van Tetering uit Tilburg.

Maar zo’n lap grond is best veel werk. Midden in het Tilburgse Broekhoven wonen Guus en Til. Hun tuin ligt vol met tegels. “Eerst hadden we steentjes, maar daar groeide veel gras en mos op. We waren er vaak dagen mee bezig, want dat was niet zo mooi. Het mos werd ook glad en dat was best gevaarlijk.”

“We hebben vier kleinkinderen. Op straat vind ik het te gevaarlijk en door de tegels kunnen zij lekker spelen in onze achtertuin. De oudste kan hier lekker rondfietsen. Dat is genieten. We gaan vaak met ze naar de kinderboerderij of de bossen. Zo blijven we gezond.”