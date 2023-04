Brandende papierwagen en ongelukken zorgen voor lange files in avondspits

Op de A67 bij Veldhoven is woensdag aan het eind van de middag een afvalwagen met oud papier uitgebrand. De vrachtwagen stond op de afslag naar het tankstation en de N69. Op andere plekken was het druk door ongelukken.

De cabine van de afvalwagen op de A67 brandde helemaal uit. Ook het papier stond in brand. Volgens een 112-correspondent ging de brandweer met slijptollen aan de slag om een opening te maken om te kunnen blussen.

De A67 was bij de afslag afgesloten, verkeer moest omrijden.

A58 dicht

Ook op andere plekken was het druk. Op de A58 gebeurde een ongeluk bij Oirschot, waardoor weggebruikers één uur vertraging hadden van Eindhoven in de richting naar Tilburg. Twee rijstroken waren afgesloten, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Een berger heeft de voertuigen weggehaald.

Aan de andere kant van de A58 was het ook druk. Vanaf Oirschot richting Eindhoven deden weggebruikers er zo'n tien minuten langer over. Na een uur was de weg weer vrij en nam de vertraging af.

Ongeluk op N65

Op de N65 tussen Vught en Haaren was woensdagmiddag door een ongeluk één rijstrook afgesloten, waardoor weggebruikers 26 minuten langer over hun reis deden. Na een uur was de weg weer vrij.

Kapotte touringcar

Later in de avondspits, rond halfzes, kwam een touringcar in de problemen. De bus viel midden op de A58 bij knooppunt de Baars stil. Twee rijstroken werden afgesloten, waardoor weggebruikers in de richting van Tilburg naar Eindhoven een halfuur vertraging hadden.

Voor de inzittenden van de bus werd vervangend vervoer geregeld. Een zware sleepwagen moest de bus wegslepen.