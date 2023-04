Dewi en Jacky stoppen op A50 en redden ree: 'Die laat je toch niet liggen?'

Dewi Kuijpers uit Rosmalen en Jacky Beerens uit Sint-Oedenrode bedachten zich geen moment, toen ze woensdagnacht een aangereden ree op de snelweg zagen liggen. Ze stopten en tilden het gewonde dier hun auto in. "Je kunt die toch niet laten liggen?", zegt Jacky.

Dewi belde de dierenambulance en legde de situatie uit. Haar werd verteld dat ze met het dier naar de Wildopvang in Ravenstein konden rijden. Alle medewerkers waren namelijk al op pad om dieren in nood te redden. Dus legde Jacky de gewonde ree op de achterbank. "Je kunt die toch niet laten liggen?"

Hij zette de auto aan de kant en zag toen dat het niet zomaar 'een hoopje' was, maar een nog levende ree. "Die was duidelijk aangereden. Het was 's nachts en dus heel rustig op de weg. Ik keek goed uit toen ik ernaartoe liep en hem oppakte. Hij had ribben en een pootje gebroken."

Eenmaal in Ravenstein droegen ze het dier over. Volgens Jacky was de ree meer dood dan levend. Een medewerker van de opvang laat weten dat het niet goed gaat met het beestje. Het is nog maar de vraag of het dier het gaat redden.

Na een korte nacht slaap denken Dewi en Jacky nog veel aan hun reddingsactie. "Het heeft veel indruk gemaakt. Mijn moeder is in elk geval trots", zegt Jacky.

Iemand van de dierenambulance noemt de actie 'een heldendaad', maar raadt niemand aan om te stoppen op de snelweg. "Bel direct 112", luidt het advies van de dierenambulance.