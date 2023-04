Man stopt op de snelweg om gewonde ree te redden

Een automobilist heeft woensdagnacht het leven gered van een aangereden ree. Al rijdend op de A50 zag hij tussen Veghel en Sint-Oedenrode de gewonde ree op het asfalt liggen. De chauffeur bedacht zich geen moment en kwam in actie.

De gewonde ree lag op het midden van de weg. De jonge chauffeur zag dat het dier nog leefde en stopte langs de snelweg. Vervolgens stapte hij uit en droeg de gewonde ree naar de kant van de weg. Een achteropkomende vrachtwagen kon nog net op tijd stoppen.

Aan de kant van de weg belde de chauffeur met de dierenambulance. Daar kreeg hij te horen dat alle medewerkers op pad waren om dieren in nood te helpen. De jonge chauffeur stelde daarom voor het gewonde dier zelf naar de Wildopvang Brabant te brengen, in Ravenstein. Met het reetje op een stoel in de auto is de man daar vervolgens naartoe gereden. Bij de wildopvang is het dier ondergebracht.

De dierenambulance noemt de actie een 'heldendaad', maar raadt niemand aan om te stoppen op de snelweg. 'Bel direct 112', luidt het advies van de dierenambulance.