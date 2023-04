Bert zoekt na 50 jaar zijn redder: 'Zonder hem was ik er niet meer geweest'

Dit jaar zijn de autoloze zondagen van 1973 vijftig jaar geleden. Voor Bert Smits (69) uit Geertruidenberg is dat een bijzondere mijlpaal: “Want ik ben er nog en dat was bijna niet zo geweest”. Een mysterieuze redder hielp hem toen hij zijn been verbrijzelde bij een ongeluk. Nu is hij naar deze man op zoek.

Elk weekend ging Bert, toen 19 jaar oud, met een groep vrienden stappen in De Ster in Nieuwkuijk. Hij woonde toen nog in Drunen. Normaal gingen ze met de auto, maar niet die novemberavond in 1973, omdat het een autoloze zondag was. Op de terugweg zat Bert bij een vriend achterop de brommer. Op de Nieuwkuijkseweg kwam met zijn been tegen een paaltje en viel Bert ervanaf.

“Ik hield mijn been blijkbaar met mijn handen bij elkaar.”

“Ik kon van de weg af te kruipen”, vertelt hij bijna vijftig jaar later. Zijn vriend die de brommer bestuurde, had eerst niet door dat Bert eraf was gevallen. “Het was spekglad die nacht en hij ging een stukje verderop onderuit met zijn brommer. Daardoor kon hij mij niet helpen.” Eenmaal van de weg af raakte Bert buiten westen. Net op tijd werd hij gevonden door een passerende vrachtwagenchauffeur. “Het vroor die nacht, dus ik had daar niet veel langer moeten blijven liggen”, zegt Bert. “Het moet wel heftig zijn geweest voor die man”, denkt hij hardop. “Ik hield mijn been blijkbaar met mijn handen bij elkaar.” De vrachtwagenchauffeur twijfelde geen moment en heeft Bert zijn cabine in gesleept. "Het kan niet anders dan dat zijn cabine vol bloed heeft gezeten.”

“Hij zag een hoopje mens in de sneeuw liggen en heeft me zijn cabine in gesleept.”

Het bleef een raadsel wie die redder was: “Het was hartstikke donker en ik had mijn aandacht bij mijn been. Ik heb niet naar zijn naam gevraagd.” Het ongeluk nog lang gevolgen: “Ik lag zo lang in het ziekenhuis dat ik er twee verjaardagen heb moeten vieren." Ze hebben zijn been kunnen redden, vertelt hij, maar hij loopt nog steeds moeilijk. Een half jaar na het ongeluk ging opeens de telefoon. “De vrachtwagenchauffeur belde om te vragen hoe het met me ging. Hij vertelde dat hij langsreed en een hoopje mens in de sneeuw tegen een boom zag liggen. Ik was zo gelukkig dat ik hem kon vragen wat er precies was gebeurd en dat ik hem kon bedanken, dat ik vergat te vragen wie hij was."

”Ik heb mijn leven aan hem te danken.”

Waarom Bert nu zo graag die man wil vinden? Hij vertelt dat hij graag het hoofdstuk af wil sluiten. Hij kan moeilijk uitleggen waarom het ongeluk altijd een rol in zijn leven is blijven spelen. Toch is het goed afgelopen, vindt Bert. “Ik ben er nog en dat heb ik aan hem te danken. Ik weet niet of hij zelf nog leeft, het is natuurlijk al lang geleden. Maar ik hoop dat ik hem mag vertellen mag vertellen wat zijn actie van vijftig jaar geleden voor mij betekend heeft. Als hij inmiddels overleden is, zag ik dat graag tegen zijn kinderen."

Bert twee jaar na het ongeluk (privéfoto)