Dimphy werkt al 49 jaar bij Fokker Elmo en voelt zich nu aan de kant gezet

Dimphy Hermans stopte in 1974 met de huishoudschool en ging als meisje van 14 zonder diploma bij Fokker in Hoogerheide werken. 49 jaar later werkt ze er nog steeds. Nu lijkt er toch echt een eind aan te komen, maar dat is niet haar keuze. Het moederbedrijf GKN Fokker verplaatst het werk van Fokker Elmo naar Papendrecht en dat maakt haar boos en verdrietig.

Ze woont met haar man Gerrit op fietsafstand van haar werk. In haar woonkamer staat een kleine vitrinekast met allerlei vliegtuigmodellen. "Voor al deze vliegtuigen hebben wij in Hoogerheide de bekabeling gemaakt. En dat moet echt van de allerhoogte kwaliteit zijn." Want ook voor kabelbomen in vliegtuigen gelden de allerzwaarste eisen, want een losse kabel of stekker kan rampzalige gevolgen hebben.

Donderdagochtend legden 350 medewerkers van Fokker Elmo voor twee dagen het werk neer. Dimphy liet zich inschrijven als staker en na de gebruikelijke vakbondstoespraken fietste ze weer naar huis. Eigenlijk gaat ze liever werken, maar het is nu even nodig om door te zetten met actievoeren.

Dimphy moet nu net als haar collega's in Papendrecht gaan werken, 65 kilometer verderop. "Ik heb in die 49 jaar hier zeven reorganisaties meegemaakt. Dat het bedrijf ons nu zo behandelt, vind ik echt heel erg. Je bent tegenwoordig gewoon maar een nummer en ze zetten je zo aan de kant. Ze hebben gewoon niks voor ons over. Het doet mij echt zeer."

Heel veel zin om in 65 kilometer verderop in Papendrecht te gaan werken heeft Dimphy niet. Ze wil wel met de bus op en neer reizen, maar dan moet er wel geld bij, net zoals bij haar collega's in Helmond. "Het is een hele reis, maar ik wil mijn collega's nog niet missen. We hebben een fijne ploeg. Bovendien ben ik in januari 50 jaar in dienst en dat gooi je niet zomaar weg. Dan maar naar Papendrecht."

De Fokker-collega's in Helmond kregen drie extra maandsalarissen om in Papendrecht te gaan werken. Het moederbedrijf ziet dat voor het personeel in Hoogerheide niet zitten. "Ik vind dat niet eerlijk", verzucht Dimphy. "Wij doen hier net zo goed ons werk als in Helmond. Wij willen gerechtigheid", zegt Dimphy strijdbaar.