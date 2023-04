950 kilo hasj in camper gevonden met straatwaarde van 4 miljoen euro

Een 50-jarige Spanjaard is maandagnacht aangehouden met een camper vol hasj. Hij reed rond op een industrieterrein in Roosendaal met 950 kilo hasj. De geschatte straatwaarde van deze partij drugs is zo’n 4 miljoen euro.

Surveillerende agenten zagen de camper met Spaans kenteken rond drie uur ’s nachts over het industrieterrein aan het Majoppeveld rijden. Gezien het tijdstip en omdat het industrieterrein niet echt een logische vakantiebestemming is, besloten agenten de bestuurder en zijn voertuig te controleren. Agenten vonden bijna 950 kilogram hasj in de camper, een recordvangst hasj voor de politie in Roosendaal.